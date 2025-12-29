На наиболее показательные моменты от президентов Украины и США относительно этого прогресса указали в Sky News, передает 24 Канал.

Какой прогресс есть со слов Трампа?

Издание отмечает, что после встречи во Флориде президент США Трамп сделал много заявлений. В то же время среди них удалось выделить главные моменты. Они касаются прогресса в обсуждении мирного плана.

По мнению журналистов показательным моментом стало то, что Дональд Трамп признал, что в переговорах остаются "один или два очень сложных вопроса". По его мнению, стороны "очень хорошо справляются" с ними.

Кроме того, по словам американского лидера, Украина и США якобы достигли большого прогресса за последний месяц. В то же время, продолжил Трамп, соглашение не может быть заключено быстро, ведь касаются "очень сложных вещей".

О чем свидетельствуют заявления Зеленского?

В то же время, как обратил внимание журналист Марк Стоун, более четкую оценку дал Владимир Зеленский. Президент Украины использовал проценты, чтобы описать состояние мирного процесса.

А именно, Зеленский заявил, что 20-пунктный мирный план согласован на 90%. Гарантии безопасности между США и Украиной – на 100%, а это же вопрос с участием Соединенных Штатов, Европы и Украины еще требует доработки.

По мнению СМИ, реакция Москвы пока остается ключевой.

Какие результаты встречи в США?