Об этом президент США сказал после переговоров с Владимиром Зеленским, рассказывает 24 Канал.
Какое заявление относительно вероятного провала сделки сделал Трамп?
По словам Трампа, отсутствие прогресса в дипломатическом процессе будет означать продолжение боевых действий и новые потери.
Если ничего не произойдет, они будут продолжать сражаться и умирать. Это плохо. Если ничего не получится – война продолжится, смерти продолжатся. Этого не хотят ни Зеленский, ни я, ни Путин,
– сказал президент Штатов.
Трамп намекнул, что провал переговоров будет иметь серьезные последствия для двух сторон.
Как Трамп прокомментировал ход мирных переговоров?
После встречи с Зеленским 28 декабря, глава Белого дома отметил, что стороны приблизились к мирному соглашению, а сам документ удалось значительно детализировать.
При этом Трамп добавил, что территориальный вопрос "до конца не решили". Он намекнул, что "Россия еще хочет захватить территории в ближайшие месяцы", поэтому "надо торопиться" с мирным соглашением.
По словам Трампа, США с Украиной смогли согласовать 95% вопросов, остались 1 – 2 пункта, которые нужно обсудить.