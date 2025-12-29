Про це президент США сказав після перемовин із Володимиром Зеленським, розповідає 24 Канал.
Яку заяву щодо ймовірного провалу угоди зробив Трамп?
За словами Трампа, відсутність прогресу у дипломатичному процесі означатиме продовження бойових дій та нові втрати.
Якщо нічого не станеться, вони продовжуватимуть битися і вмирати. Це погано. Якщо нічого не вийде – війна продовжиться, смерті продовжаться. Цього не хочуть ні Зеленський, ні я, ні Путін,
– сказав президент Штатів.
Трамп натякнув, що провал перемовин матиме серйозні наслідки для двох сторін.
Як Трамп прокоментував перебіг мирних перемовин?
Після зустрічі із Зеленським 28 грудня, очільник Білого дому зазначив, що сторони наблизились до мирної угоди, а сам документ вдалось значно деталізувати.
При цьому Трамп додав, що територіальне питання "до кінця не розв'язали". Він натякнув, що "Росія ще хоче захопити території в найближчі місяці", тож "треба квапитися" з мирною угодою.
За словами Трампа, США з Україною змогли погодити 95% питань, залишилися 1 – 2 пункти, які потрібно обговорити.