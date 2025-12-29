Під час спільної пресконференції американський лідер наголосив, що після цієї зустрічі сторони ще більше наблизилися до мирної угоди, передає 24 Канал.

Що Трамп сказав про зустріч із Зеленським?

Ми наблизилися (до мирної угоди – 24 Канал) дуже сильно, хоча багато хто говорив, що це неможливо... Ми досягли великої деталізації,

– заявив Трамп.

За його словами, на переговорах США з Україною погодили 95% питань, залишилися 1 – 2 пункти, які потрібно обговорити.

При цьому він додав, що територіальне питання "до кінця не розв'язали". Дональд Трамп натякнув, що "Росія ще хоче захопити території в найближчі місяці", тож "треба квапитися" з мирною угодою.

Також президент США наголосив, що українська та американська делегації продовжать переговори протягом наступних кількох тижнів, а також завтра.