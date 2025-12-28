Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні під час прямого включення в програмі Zona Bianca на телеканалі Rete4, передає 24 Канал з посиланням на Corriere Della Sera.

Як пройшли перемовини?

За словами Таяні, Італія повністю підтримує ініціативи Сполучених Штатів. Він зазначив, що подальший розвиток подій поки залишається відкритим і багато залежатиме від того, чи погодиться Володимир Путін на запропоновані кроки.

Міністр наголосив, що питання безпеки є ключовим не лише для України, а й для всієї Європи. За його словами, ЄС має відіграти важливу роль у цьому процесі та діяти спільно зі США, адже лише в єдності можна стати потужним партнером для завершення війни.

Важливо! У Білому домі також повідомили, що Дональд Трамп зробить заяву щодо переговорів із Володимиром Зеленським. Джерело РБК-Україна в команді українського президента зазначило, що зустріч лідерів пройшла дуже змістовно й стала однією з найважливіших за увесь час.

Зазначимо, що глава НАТО Марк Рютте переконаний, що саме Дональд Трамп має достатній вплив, аби змусити Володимира Путіна зупинити агресію проти України.

