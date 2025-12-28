Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні під час прямого включення в програмі Zona Bianca на телеканалі Rete4, передає 24 Канал з посиланням на Corriere Della Sera.
Як пройшли перемовини?
За словами Таяні, Італія повністю підтримує ініціативи Сполучених Штатів. Він зазначив, що подальший розвиток подій поки залишається відкритим і багато залежатиме від того, чи погодиться Володимир Путін на запропоновані кроки.
Міністр наголосив, що питання безпеки є ключовим не лише для України, а й для всієї Європи. За його словами, ЄС має відіграти важливу роль у цьому процесі та діяти спільно зі США, адже лише в єдності можна стати потужним партнером для завершення війни.
Зазначимо, що глава НАТО Марк Рютте переконаний, що саме Дональд Трамп має достатній вплив, аби змусити Володимира Путіна зупинити агресію проти України.
Трамп тримає зв'язок з Путіним: останні новини
28 грудня приблизно за годину до зустрічі з Володимиром Зеленським Дональд Трамп провів телефонну бесіду з Володимиром Путіним. Розмова відбулася та тривала близько однієї години п'ятнадцяти хвилин. За підсумками спілкування Путін і Трамп узгодили намір ще раз зателефонувати одне одному після переговорів Трампа з українським лідером.
Коментуючи розмову журналістам, Трамп заявив, що, попри продовження ракетних ударів по Україні, Путін, за його словами, "серйозно налаштований на мир". Водночас він зауважив, що й українська сторона здійснює атаки по території Росії.