За словами Рютте, Трамп "повністю зосереджений на тому, щоб завершити цю війну". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DW.

Що Рютте думає про здатність Трампа завершити війну в Україні?

Він (Трамп, – 24 Канал) хоче завершити війну РФ проти України. Він – єдиний, хто зміг змусити Путіна сісти за стіл переговорів, і єдиний, хто зможе зрештою змусити його укласти мир,

– сказав генсек НАТО в інтерв’ю Bild.

За словами очільника Альянсу, Трамп максимально сфокусований на завершенні війни. Він переконаний, що президент США є єдиним політичним лідером, якому вдалося посадити Путіна за стіл переговорів і який потенційно може довести цей процес до підписання мирної угоди.

Водночас Рютте визнав: мир без компромісів не буває. За його словами, поступки – це невід’ємна частина будь-яких мирних домовленостей. При цьому він не уточнив, про які саме компроміси йдеться і від кого їх очікувати.

Генсек НАТО також заперечив побоювання, що за президентства Трампа США можуть згорнути підтримку України, яка вже четвертий рік протистоїть повномасштабній російській агресії. Навпаки, Рютте впевнений, що Вашингтон і надалі залишатиметься відданим Альянсу, а отже – у разі загрози з боку Росії європейські країни не залишаться сам на сам із ворогом.

