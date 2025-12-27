Про це Зеленський сказав, відповідаючи на питання журналістів, передає 24 Канал.
Дивіться також Зустріч із Зеленським вигідна Трампу: політолог озвучив 2 подальші сценарії дій США
Які теми Зеленський обговорить на зустрічі у США?
За словами Зеленського, у США він обговорить гарантії безпеки для України не лише від Вашингтону, а й від Європи. Також говоритимуть про військовий вимір, план добробуту – план відновлення, в якому буде ще багато різних документів.
І п’яте – те, що ми хочемо обговорити з Президентом (Дональдом Трампом – 24 Канал), – це план послідовних дій. Тобто ми хочемо запропонувати крок за кроком, як можна зробити так, щоб усі ті плани, про які я вже сказав, реально запрацювали,
– пояснив Зеленський.
Він додав, що після цього США проговорять все це з росіянами й українська сторона отримає зворотний зв'язок.
Візит Зеленського до США: що варто знати?
Трамп та Зеленський зустрінуться 28 грудня у Флориді, де обговорять останню версію мирного плану. За даними ЗМІ, президент США очікує, що йому вдасться досягти мирної угоди із Зеленським.
Напередодні зустрічі український глава держави заявив, що Україна має "червоні лінії", включаючи територіальні питання та Запорізьку АЕС. Зеленський також наголосив на важливості гарантій безпеки для України на тлі мирних переговорів, оскільки Росія відповідає на них масованими атаками.
Політичний консультант, фахівець із зовнішньої політики Гліб Остапенко в етері 24 Каналу назвав сам факт цієї розмови позитивним сигналом. Водночас він припустив, що процес фіналізації домовленостей триватиме щонайменше кілька місяців і потребуватиме технічної роботи.