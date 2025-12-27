Йдеться, зокрема, про територіальні питання та Запорізьку АЕС. Про це повідомив Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про "червоні лінії" України?

За словами президента Зеленського, питання територій та ЗАЕС є дуже чутливими й не можуть вирішуватися без урахування позиції суспільства.

Безумовно, є червоні лінії сьогодні для України. Я впевнений, що є компромісні пропозиції американців, і напевне, у нашого ворога завжди є свої цілі. Всі ці питання дуже чутливі: і території, і ЗАЕС – ви знаєте моє відношення, що юридично ми нічого визнавати не будемо,

– сказав лідер України.

Зеленський додав, що в разі змін підходів влада комунікуватиме з українцями. Можливі рішення ухвалюватимуться, за його словами, через обговорення з суспільством, референдум або законодавчі зміни.

Президент також зауважив, що Росія відповідає на мирні переговори України та США масованими атаками. Саме тому Зеленський звернув увагу на гарантії безпеки. За його словами, наразі це одне з найголовніших питань для України.

Для нас сьогодні найголовніше, що якщо ми йдемо на ті чи інші кроки, важливо, щоб гарантії безпеки були сильними, ми були захищеними,

– сказав Зеленський.

Мирні переговори: останні заяви