Про це пише 24 Канал із посиланням на Axios.

Що Зеленський каже про представлення американського плану?

Більшість елементів мирної угоди вже погоджені між США та Україною. Володимир Зеленський підтвердив, що Віткофф і Кушнер готові приїхати в Україну, щоб пояснити переваги угоди. Він також припустив, що, ймовірно, сам Трамп мав би приїхати, щоб представити цей план.

Також український політик зазначив: якщо така кампанія відбуватиметься на тлі триваючих російських атак, вона завершиться погано. Попри всі розмови про гарантії безпеки та економічні вигоди, "люди бачитимуть ракети".

Український та американський лідери зустрінуться у Флориді 28 грудня. За словами Зеленського, мета переговорів – використати весь прогрес, досягнутий командами, щоб сформувати рамки завершення війни, включно з "графіком".

Які останні новини про мирний план США?