Что Зеленский говорит о представлении американского плана?

Большинство элементов мирного соглашения уже согласованы между США и Украиной. Владимир Зеленский подтвердил, что Уиткофф и Кушнер готовы приехать в Украину, чтобы объяснить преимущества соглашения. Он также предположил, что, вероятно, сам Трамп должен был бы приехать, чтобы представить этот план.

Также украинский политик отметил: если такая кампания будет происходить на фоне продолжающихся российских атак, она завершится плохо. Несмотря на все разговоры о гарантиях безопасности и экономических выгодах, "люди будут видеть ракеты".

Украинский и американский лидеры встретятся во Флориде 28 декабря. По словам Зеленского, цель переговоров – использовать весь прогресс, достигнутый командами, чтобы сформировать рамки завершения войны, включая "график".

Какие последние новости о мирном плане США?