Об этом 24 Каналу рассказал аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд, отметив, что Россия хочет убедить Трампа и международное сообщество, что якобы заинтересована в мире. Однако фактически все сводится к тому, чтобы Украина просто добровольно пошла на ультиматумы Кремля.
Почему Путин не хочет завершать войну?
Как отметил Умланд, население и экономика России настолько милитаризованы, что трудно представить, как они будут функционировать после прекращения огня. Война стала способом выживания режима в Кремле. Поэтому вряд ли они согласятся на адекватный мир.
Я думаю, что мира можно достичь только через военное давление на фронте и через экономические санкции против России,
– сказал Умланд.
Путин фактически оказался в тупике. Быстрое перемирие, очевидно, станет проблемой для Кремля. Сейчас диктатор ухватился за единственную стратегию, которая держит его на плаву – продолжение войны.
Опыт полномасштабного вторжения также показывает, что Россия может обходить санкции и способна поддерживать военную экономику. Впрочем, ситуация для них выглядит значительно хуже, чем в 2022 и 2023 годах, когда экономика России росла благодаря росту военного спроса. Сейчас роста нет. Но их экономика еще может выжить. В частности благодаря Китаю. Поэтому нужны новые санкции и больше военной и финансовой помощи Украине,
– отметил Умланд.
Кроме того, Китай также заинтересован в продолжении войны. Они являются способом отвлечь ресурсы США и других союзников от Тайваня и подготовки к этому потенциальному конфликту.
Мирные переговоры: кратко
- Президент Владимир Зеленский примет участие в телефонной конференции с Дональдом Трампом и лидерами Европы. Они будут обсуждать мирные переговоры.
- Также ожидают, что Зеленский встретится с Трампом уже 28 декабря. Там они планируют обсудить гарантии безопасности и конкретные сроки по прекращению войны.
- Зеленский заявил, что Украина готова вынести план Трампа на референдум при одном условии. Важно, что там все еще остаются болезненные вопросы по территориям.