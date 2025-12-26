Про це 24 Каналу розповів аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд, зауваживши, що Росія хоче переконати Трампа та міжнародну спільноту, що нібито зацікавлена в мирі. Однак фактично все зводиться до того, аби Україна просто добровільно пішла на ультиматуми Кремля.

Чому Путін не хоче завершувати війну?

Як наголосив Умланд, населення та економіка Росії настільки мілітаризовані, що важко уявити, як вони функціонуватимуть після припинення вогню. Війна стала способом виживання режиму в Кремлі. Тому навряд чи вони погодяться на адекватний мир.

Я думаю, що миру можна досягнути лише через військовий тиск на фронті та через економічні санкції проти Росії,

– сказав Умланд.

Путін фактично опинився у глухому куті. Швидке перемир'я, очевидно, стане проблемою для Кремля. Зараз диктатор вхопився за єдину стратегію, яка тримає його на плаву – продовження війни.

Досвід повномасштабного вторгнення також показує, що Росія може обходити санкції та здатна підтримувати військову економіку. Утім, ситуація для них виглядає значно гірше, ніж в 2022 та 2023 роках, коли економіка Росії зростала завдяки росту військового попиту. Зараз росту немає. Але їхня економіка ще може вижити. Зокрема завдяки Китаю. Тому потрібні нові санкції та більше військової і фінансової допомоги Україні,

– зазначив Умланд.

Крім того, Китай також зацікавлений у продовженні війни. Вони є способом відволікти ресурси США та інших союзників від Тайваню та підготовки до цього потенційного конфлікту.

