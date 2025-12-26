Потім Зеленський окремо зустрінеться з Трампом у неділю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.
Що відомо про зустрічі лідерів на вихідних?
Зеленський, Трамп та група європейських лідерів проведуть телефонну конференцію в суботу, 27 грудня. Вони обговорять хід мирних переговорів.
Окремо Зеленський зустрінеться з Трампом у неділю. На зустрічі він панує обговорити "графік" припинення війни та гарантії безпеки, зокрема їх часові рамки.
США пропонують оборонний пакт на 15 років з можливістю пролонгації, однак Україна хотіла б збільшити початковий термін угоди.
Зеленський заявив, що може винести план Трампа на референдум
Президент Зеленський заявив, що готовий винести план Трампа на референдум, якщо Росія погодиться на припинення вогню на 60 днів.
Він зазначив, що це відбудеться, якщо плані залишаться болючі пункти про поступки територіями.