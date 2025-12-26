Про це пише 24 Канал із посиланням на Axios.

Дивіться також Путіну треба закінчити війну до весни 2026 року: інтерв'ю експерта про переговори, гроші й території

На якому етапі узгодження мирного плану США?

У виданні зазначили, що більшість елементів угоди вже погоджені між США та Україною. Зокрема йдеться про гарантії безпеки, які Київ має отримати від США та Європи. Про це журналістам повідомили посадовці обох країн.

Високопоставлений чиновник США підтвердив, що Вашингтон готовий передати до Сенату на ратифікацію документ про гарантії безпеки, текст якого базується на статті 5 НАТО.

Президент України Володимир Зеленський також повідомив, що сторони все ще ведуть переговори щодо того, хто управлятиме найбільшою в Європі Запорізькою атомною електростанцією.

Які останні новини про мирні переговори?