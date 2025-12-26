Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Axios.
Смотрите также Путину надо закончить войну до весны 2026 года: интервью эксперта о переговорах, деньги и территории
На каком этапе согласования мирного плана США?
В издании отметили, что большинство элементов соглашения уже согласованы между США и Украиной. В частности речь идет о гарантиях безопасности, которые Киев должен получить от США и Европы. Об этом журналистам сообщили чиновники обеих стран.
Высокопоставленный чиновник США подтвердил, что Вашингтон готов передать в Сенат на ратификацию документ о гарантиях безопасности, текст которого базируется на статье 5 НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что стороны все еще ведут переговоры относительно того, кто будет управлять крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанцией.
Какие последние новости о мирных переговорах?
Напомним, что представитель Кремля Песков сообщил о новых контактах между Россией и США по мирному соглашению после встречи в Майами.
Украинский лидер объяснил, что во время дальнейших обсуждений по достижению мира Украина будет рассматривать все чувствительные вопросы, в частности относительно Донецкой области и Запорожской АЭС.
Владимир Зеленский планирует обсудить с Дональдом Трампом мирный план для Украины и гарантии безопасности, а также экономическое соглашение между Украиной и США 28 декабря во Флориде. Украинско-американские переговорные команды подготовили первые драфты нескольких документов, касающихся безопасности и экономического сотрудничества.