Текст документа вечером 4 июня обнародовали на официальном сайте Офиса Президента. В письме Зеленский отметил, что завершить войну надо честно, достойно и гарантировать, что не будет нового ее разжигания.

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Зеленский призывает не ждать США

В своем письме президент Украины написал, что Соединенные Штаты сейчас уделяют все свое внимание вопросу Ирана. Учитывая это, он считает, что неправильным будет ждать, когда в их внимании очередь дойдет до войны в Европе. Он заявил, что Украина предлагает закончить ее в формате "между нами и вами".

Я предлагаю вам встречу. Все слышали, как ваши представители, улыбаясь, говорили, что я вроде бы могу приехать в Москву. Но после таких 26 лет украинскому лидеру в вашей столице, как и российскому лидеру в Киеве, делать нечего,

– написал Зеленский.

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Где могла бы состояться встреча Зеленского и Путина?

Зеленский добавил, что есть страны, которые традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира. Среди таких назвал Швейцарию, Турцию, страны арабского мира и заверил, что эти государства готовы принять эту встречу.

"Именно лидеры решают ключевые вопросы – так было и будет всегда. Я предлагаю определить четкую дату встречи. Мы слышали, что вам пообещали на Аляске решения каких-то вещей, которые касаются Украины и Европы. Но вы видите, что украинские и европейские вопросы решаются не в Анкоридже", – подчеркнул Зеленский.

Европа должна сесть за стол переговоров

Украинский президент подчеркнул, что к начатому двустороннему треку могут присоединиться другие определенные участники. Поскольку война продолжается в Европе и Украине нужны гарантии безопасности, как того хочет и Россия, то, по словам Зеленского, логичным было бы участие тех, кто действительно может выступить гарантами.

"Мы считаем, что участие Европы нужно – тех, кто действительно имеет возможность влиять на ситуацию. Мы считаем, что Соединенные Штаты должны быть в процессе, и это то, что может определить конфигурацию новой архитектуры безопасности в нашей части мира", – написал украинский лидер.

Подытоживая, Зеленский отметил, что Украина уже имела опыт многих договоров с Россией и Минских соглашений, которые не сработали. Поэтому, по его убеждению, сегодня нужно найти прежде всего двусторонние ответы на вопросы, которые есть, и не прятаться от сложных вопросов за любыми формулировками, техническими группами или потерей времени в челночной дипломатии.

Своей войной вы навсегда разграничили Украину и Россию,

– констатировал Зеленский в своем письме к Путину.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский в своем открытом письме руководителю Кремля заявил, что Украина на период переговоров готова прекратить огонь на поле боя.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что это письмо наше государство официально передаст России через дипломатические каналы. Он назвал этот документ "серьезным и содержательным" предложением для завершения российско-украинской войны.