Российская сторона уже даже снова поговорила с американскими представителями. Такую информацию рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское издание "РИА Новости".

Смотрите также У Путина мало времени: эксперт спрогнозировал, когда у РФ иссякнут ресурсы

Что сказал Песков о переговорах с США?

Дмитриев уже доложил Путину о результатах визита в США и контактов с американскими чиновниками. Соответствующую информацию уже проанализировали, по поручению диктатора состоялся контакт представителей администраций России и США.

Договорено продолжать диалог,

– сказал Песков.

Согласно обнародованной информации, в этом разговоре участвовал главный помощник Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков и несколько представителей Белого дома. Дополнительных деталей по этому поводу пока не указывают.

Отметим, что представитель Кремля снова отказался рассказать, что за документы привез Дмитриев, поскольку, по его словам, "распространение этой информации может негативно сказаться на ходе переговорного процесса".

Что этому предшествовало?