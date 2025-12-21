В Кремле положительно оценили такую готовность президента Франции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РИА Новости.
Как в Кремле комментируют заявление Макрона?
По словам Пескова, Макрон заявил о готовности к разговору с главой России Путиным. В ответ, утверждает представитель Кремля, Путин также выразил готовность к диалогу с французским президентом.
Он (Путин – 24 Канал) также выразил готовность вести диалог с Макроном. Поэтому если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить,
– отметил Песков.
Макрон считает, что Европе следует возобновить диалог с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европе следует возобновить диалог с Путиным для достижения мира.
Он подчеркивает важность прозрачности и координации с Украиной в этом процессе.