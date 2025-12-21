У Кремлі позитивно оцінили таку готовність президента Франції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РИА Новости.

Як у Кремлі коментують заяву Макрона?

За словами Пєскова, Макрон заявив про готовність до розмови з очільником Росії Путіним. У відповідь, стверджує представник Кремля, Путін також висловив готовність до діалогу з французьким президентом.

Він (Путін – 24 Канал) також висловив готовність вести діалог з Макроном. Тому якщо є обопільна політична воля, то це можна тільки позитивно оцінити,

– зазначив Пєсков.

Макрон вважає, що Європі слід відновити діалог з Путіним