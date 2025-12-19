Макрон вважає, що війна так чи інакше завершиться на переговорах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Якщо не буде підтримки України, Європа платитиме кров'ю, – Зеленський

Чому Макрон бажає відновити діалог з Москвою?

За словами Макрона, існують два можливі сценарії розвитку подій: або в межах нинішніх переговорів буде досягнуто справедливого і тривалого миру, або ж європейським країнам доведеться шукати формат відновлення спілкування з Росією. При цьому, наголосив французький лідер, такий діалог має відбуватися прозоро і в тісній координації з Україною.

Французький президент наголосив, що Європа і Україна зацікавлені в тому, щоб знайти правильний формат для відновлення дискусії.

Інакше ми вестимемо переговори між собою з переговірниками, які потім самі підуть обговорювати це питання з росіянами,
– додав Макрон, вказавши, що це не найкращий варіант.

Євросоюз виділяє для України кредит на 90 мільярдів євро

  • 18 грудня лідери Європейського Союзу погодили пакет фінансової допомоги Україні обсягом 90 мільярдів євро на 2026 – 2027 роки.

  • Йдеться про безвідсотковий кредит, що фінансуватиметься за рахунок позики під гарантії бюджету ЄС. При цьому використання заморожених російських активів для надання Україні репараційного кредиту країни Євросоюзу узгодити так і не змогли.