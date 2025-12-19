Макрон вважає, що війна так чи інакше завершиться на переговорах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Чому Макрон бажає відновити діалог з Москвою?
За словами Макрона, існують два можливі сценарії розвитку подій: або в межах нинішніх переговорів буде досягнуто справедливого і тривалого миру, або ж європейським країнам доведеться шукати формат відновлення спілкування з Росією. При цьому, наголосив французький лідер, такий діалог має відбуватися прозоро і в тісній координації з Україною.
Французький президент наголосив, що Європа і Україна зацікавлені в тому, щоб знайти правильний формат для відновлення дискусії.
Інакше ми вестимемо переговори між собою з переговірниками, які потім самі підуть обговорювати це питання з росіянами,
– додав Макрон, вказавши, що це не найкращий варіант.
Євросоюз виділяє для України кредит на 90 мільярдів євро
18 грудня лідери Європейського Союзу погодили пакет фінансової допомоги Україні обсягом 90 мільярдів євро на 2026 – 2027 роки.
Йдеться про безвідсотковий кредит, що фінансуватиметься за рахунок позики під гарантії бюджету ЄС. При цьому використання заморожених російських активів для надання Україні репараційного кредиту країни Євросоюзу узгодити так і не змогли.