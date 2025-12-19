Макрон считает, что война так или иначе завершится на переговорах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Почему Макрон желает возобновить диалог с Москвой?

По словам Макрона, существуют два возможных сценария развития событий: либо в рамках нынешних переговоров будет достигнут справедливый и длительный мир, или же европейским странам придется искать формат восстановления общения с Россией. При этом, подчеркнул французский лидер, такой диалог должен происходить прозрачно и в тесной координации с Украиной.

Французский президент подчеркнул, что Европа и Украина заинтересованы в том, чтобы найти правильный формат для возобновления дискуссии.

Иначе мы будем вести переговоры между собой с переговорщиками, которые потом сами пойдут обсуждать этот вопрос с россиянами,

– добавил Макрон, указав, что это не лучший вариант.

