Как сообщил в Х председатель Евросовета Антониу Кошта, речь идет о 90 миллиардах евро. 24 Канал расскажет о ситуации подробнее.

Смотрите также Как Украина выстоит еще год без денег: Зеленский ответил на вопрос США в мирных переговорах

Как ЕС будет финансировать Украину в ближайшие два года?

По свидетельству европейских политиков, страны Евросоюза одобрили рекордный пакет помощи Украине на 90 миллиардов евро. Эти деньги распределены будут на два года.

Мы имеем соглашение. Решение о 90 миллиардах евро поддержки Украины на 2026 – 2027 годы одобрено. Мы обещали – мы выполнили,

– сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц уточнил, что речь идет о кредите под 0%. При этом Европа "оставляет за собой право использовать активы России".

Почему прозвучало такое уточнение? Дело в том, что основной идеей было кредитование под гарантию российских замороженных активов. Но здесь достичь согласия не удалось из-за принципиальной позиции против в Бельгии, где хранят основную часть тех денег.

Добавим, что достигнутое соглашение позволит Украине удерживать оборону и вести переговоры с позиции силы. Озвученная сумма же покрывает две трети финансовых потребностей Киева на два года, оцененные в 137 миллиардов евро.

К слову, экономист Олег Пендзин в разговоре с 24 Каналом ранее прогнозировал, что ЕС может предоставить Украине помощь в объеме 50 – 60 миллиардов евро. Но решение о репарационном кредите является маловероятным.

Что предшествовало достижению соглашения о финансировании Евросоюзом Украины?