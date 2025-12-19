Об этом 24 Каналу рассказал политолог Петр Олещук, отметив, что ЕС недавно принял решение о бессрочном блокировании российских активов. Ранее их нужно было единогласно возобновлять каждые 6 месяцев. Та же Венгрия неоднократно угрожала блокировать это решение. Но теперь это в прошлом.

К теме Из рук Путина выбили главный козырь: что скрывает новая истерическая речь диктатора о войне

Какие Россия имела планы на эти замороженные активы?

Как отметил Олещук, решение ЕС не означает, что активы передадут Украине. И вообще сейчас нет конкретики, сможет ли наше государство воспользоваться этими средствами. Однако это решение уменьшает поле для маневров, которым пользовался Путин и его приспешники.

Россияне фактически использовали эти деньги как потенциальную взятку для Трампа. Логика была где-то такая: договориться о приемлемом для России перемирии, а США получат большую часть этих денег. Россияне, видимо, не рассчитывают на эти деньги. Но если они еще и смогут подкупить ими власть США, то это будет шикарный для них вариант. И фактически администрация Трампа последние месяцы продвигает интересы России,

– сказал Олещук.

Отныне россиянам будет труднее рассчитывать на эти активы. Но пока есть проблемы с их передачей для Украины. Бельгия, вероятно, под влиянием США разгоняет мнение, что Россия может осудить их за использование этих активов.

Обратите внимание! СМИ уже писали, что США давят на Европу из-за замороженных российских активов. Они хотят фактически воспользоваться этими деньгами.

Европейские юристы объяснили, что Россия не будет иметь такой возможности. И причина тут довольно простая и даже в чем-то забавная.

Нет юрисдикции, в рамках которой Россия сможет это сделать. Россия сама вышла из всех структур, где можно было бы такое рассматривать. Куда она обратится? В Московский суд? Поэтому этот аргумент о суде вымышленный,

– отметил Олещук.

Замороженные российские активы: коротко