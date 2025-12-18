Об этом сообщил Владимир Зеленский, пишет 24 Канал.
Смотрите также "Украина на грани банкротства": сейчас все зависит только от ЕС
Какие вопросы остаются нерешенными в переговорах Украины и США?
Во время общения с журналистами 18 декабря Зеленский сообщил, что в переговорах с США все еще остается несколько чувствительных нерешенных вопросов. Ключевой темой остается территория Донбасса. По словам Зеленского Украина и США имеют разные взгляды на это, поэтому договоренности пока нет.
Еще один не решенный вопрос – Запорожская АЭС, которая сейчас находится под оккупацией россиян. Зеленский отметил, что станция является украинской и должна возобновить работу и обеспечивать электроэнергией украинские территории.
Также открытым остается вопрос российских замороженных активов в ЕС и США. Зеленский подчеркнул, что эти средства должны быть направлены на репарации для Украины. Он добавил, что финансовая поддержка страны в первом квартале следующего года должна быть обеспечена. Президент подчеркнул, что эти средства ни в коем случае не должны попасть обратно в Россию.
Зеленский выразил убеждение, что Москва будет пытаться помешать использованию репараций, поэтому Украина делает все возможное, чтобы обеспечить реализацию этих решений в пользу государства и его обороны.
Почему США не согласны с некоторыми спорными вопросами?
Согласно разработанному мирному плану Белый дом и Кремль планируют использовать часть замороженных российских активов для для финансирования восстановительных программ, которые возглавят США. Передача этих средств Украине в формате репарационного займа позволила бы Киеву самостоятельно определять приоритеты расходов.
США предлагают разделить Запорожскую АЭС между Россией, Украиной и США, но Зеленский отказался, назвав это несправедливым.