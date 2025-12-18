Об этом сообщил Владимир Зеленский, пишет 24 Канал.

Какие вопросы остаются нерешенными в переговорах Украины и США?

Во время общения с журналистами 18 декабря Зеленский сообщил, что в переговорах с США все еще остается несколько чувствительных нерешенных вопросов. Ключевой темой остается территория Донбасса. По словам Зеленского Украина и США имеют разные взгляды на это, поэтому договоренности пока нет.

Еще один не решенный вопрос – Запорожская АЭС, которая сейчас находится под оккупацией россиян. Зеленский отметил, что станция является украинской и должна возобновить работу и обеспечивать электроэнергией украинские территории.

Также открытым остается вопрос российских замороженных активов в ЕС и США. Зеленский подчеркнул, что эти средства должны быть направлены на репарации для Украины. Он добавил, что финансовая поддержка страны в первом квартале следующего года должна быть обеспечена. Президент подчеркнул, что эти средства ни в коем случае не должны попасть обратно в Россию.

Зеленский выразил убеждение, что Москва будет пытаться помешать использованию репараций, поэтому Украина делает все возможное, чтобы обеспечить реализацию этих решений в пользу государства и его обороны.

Почему США не согласны с некоторыми спорными вопросами?