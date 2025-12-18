Про це повідомив Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами, пише 24 Канал.

Дивіться також "Україна на межі банкрутства": зараз усе залежить лише від ЄС

Які питання залишаються не вирішеними у перемовинах України й США?

Під час спілкування із журналістами 18 грудня Зеленський повідомив, що у перемовинах зі США все ще залишається декілька чутливих невирішених питань. Ключовою темою залишається територія Донбасу. За словами Зеленського, Україна та США мають різні погляди щодо цього, тож домовленості поки що немає.

Ще одне не розв'язане питання – Запорізька АЕС, яка наразі перебуває під окупацією росіян. Зеленський наголосив, що станція є українською і має відновити роботу та забезпечувати електроенергією українські території.

Також відкритим залишається питання російських заморожених активів у ЄС та США. Зеленський підкреслив, що ці кошти мають бути спрямовані на репарації для України. Він додав, що фінансова підтримка країни в першому кварталі наступного року має бути забезпечена. Президент наголосив, що ці кошти в жодному разі не мають потрапити назад до Росії.

Зеленський висловив переконання, що Москва буде намагатись перешкодити використанню репарацій, тому Україна робить усе можливе, щоб забезпечити реалізацію цих рішень на користь держави та її оборони.

Чому США не згодні із деякими спірними питаннями?