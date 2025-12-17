На заседании европейские политики должны определить финансовую поддержку Украины и показать общий результат, несмотря на внутренние споры. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

Что будут обсуждать лидера на саммите?

В четверг, 18 декабря, лидеры ЕС проведут саммит в Брюсселе по избранию механизмов финансирования Украины на ближайшие два года. Известно, что Президент Украины Владимир Зеленский лично примет участие в заседании Европейского совета.

В Европейском союзе возникают разногласия между лидерами по использованию замороженных российских активов для восстановления Украины, а дополнительное давление на принятие решений оказывает президент США и его администрация. Один из высокопоставленных чиновников ЕС считает, что Штаты хотят сделать Европу слабой.

Лидеры должны принять два ключевых решения, одно из которых – финансирование Украины за счет замороженных российских активов. Однако не все страны поддерживают это решение. К постоянным противникам поддержки Украины, в частности Виктора Орбана, присоединились и другие лидеры, например Андрей Бабиш из Чехии. Они настаивают, чтобы ЕС концентрировался на проблемах собственных государств и взаимоотношениях с США и даже Россией, а не на потребностях Украины.

В то же время представители Трампа настаивают на отказе ЕС использовать 210 миллиардов евро российских активов для Украины. Именно поэтому в октябре лидерам не удалось достичь компромисса в этом вопросе.

Главным противником идеи использования замороженных активов выступила Бельгия, где сосредоточена большая часть российских средств. Переговоры с ЕС не дали желаемого результата. Не сработал даже аргумент предоставить Бельгии гарантии. Страна аргументирует свою позицию заботой о налогоплательщиках, опасаясь, что деньги рано или поздно придется возвращать. Впоследствии стало понятно, что за такой категоричной позицией стоит администрация США, которая в недавней Стратегии нацбезопасности выразила поддержку евроскептическим силам и Владимиру Путину, который открыто демонстрирует агрессию к странам-членам НАТО.

Авторы сообщают, что Украина сейчас в трудном финансовом положении и нуждается в дополнительном финансировании. Ее бюджет в 2026 году может столкнуться с дефицитом в 71,7 миллиарда евро. Отсутствие средств прежде всего может ослабить обороноспособность государства и значительно повлияет на моральный дух населения.

Неутешительные результаты переговоров украинского президента со спецпредставителями США в Германии заставили европейских чиновников и лидеров ЕС рассматривать более радикальный вариант поддержки Украины – внедрение репарационного займа через голосование квалифицированным большинством. Фактически проигнорировать возражения отдельных стран и продвигать инициативу дальше. В то же время некоторые эксперты считают, что такой шаг может еще больше расколоть союз. Однако некоторые страны могут предложить ограниченные двусторонние займы.

Издание утверждает, что репарационные займы для Украины из замороженных российских активов стали бы лучшим решением ее финансовых трудностей.

Поскольку переговоры между европейскими чиновниками не привели к согласию, лидеров ждет необычная задача на саммите в четверг – лично принять решение.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ключевым вопросом на встрече будет финансовая поддержка Украины, а "ближайшие дни станут решающим шагом для обеспечения этого". Также она очертила два варианта для ЕС – займ Украине или новое совместное заимствование.

Нам нужно определиться, каким путем мы хотим идти. Но одно ясно бесспорно: мы должны принять решение о финансировании Украины на следующие два года во время этого заседания Европейского совета,

– подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Почему США против использования замороженных российских активов в пользу Украины?

Администрация США разработала мирный план для завершения войны России в Украине, согласно которому Белый дом и Кремль планируют использовать часть замороженных российских активов для финансирования восстановительных программ, которые возглавят США. Передача этих средств Украине в формате репарационного займа позволила бы Киеву самостоятельно определять приоритеты расходов. В то же время Франция настаивает на том, чтобы главным подходом к финансированию вооружения оставался европейский, а не американский.

Белый дом отверг обвинения Брюсселя в якобы вмешательстве во внутренние дела ЕС. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли подчеркнула, что не следует серьезно воспринимать заявления со ссылкой на анонимные источники, которые не участвовали в обсуждении. По ее словам, Штаты ставят себе основной целью – мир в российско-украинской войне и обеспечение обмена позициями между сторонами по замороженным российским активам.

Однако издание отмечает, что шансы на заключение мирного соглашения накануне саммита значительно ухудшились.

