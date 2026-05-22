Украина готовит агросектор к новым требованиям ЕС

Кабинет Министров ввел экспериментальный механизм проверки агропродукции, которую украинские производители поставляют в страны Европейского Союза, сообщает Минэкономики. Речь идет о подтверждении того, что продукция была выращена на землях, где после 31 декабря 2020 года не происходило обезлесения или деградации лесов.

Соответствующее постановление правительство приняло 20 мая. Новый подход призван подготовить аграрный сектор к требованиям Регламента ЕС 2023/1115, который вступит в силу в 2027 году.

В Минэкономики отмечают, что это решение должно помочь украинским производителям сохранить доступ к европейскому рынку и избежать потенциальных барьеров для экспорта.

Как будет работать новый механизм?

Ключевым элементом системы станет специальный геоинформационный модуль в Государственном аграрном реестре. Он позволит отслеживать происхождение агропродукции – от конкретного земельного участка до ее экспорта в страны ЕС.

Механизм предусматривает полностью цифровую процедуру. Аграрий будет подавать заявку через электронный кабинет в Государственном аграрном реестре, после чего система будет формировать соответствующую выписку о соблюдении требований европейского законодательства.

Проверка будет происходить автоматически. Для этого будет использоваться интеграция с Государственным земельным кадастром и реестром прав собственности через систему "Трембита".

Почему это важно для экспорта?

Новые правила Евросоюза касаются борьбы с обезлесением и контроля происхождения продукции, поэтому подтверждение соответствия станет важным условием для работы на рынке ЕС.

Введение такого механизма должно не только упростить выполнение будущих требований, но и ускорить цифровизацию украинского агросектора. Это также является частью более широкого процесса выполнения Украиной обязательств по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.

Фактически речь идет о создании системы, которая позволит доказать прозрачность происхождения агропродукции и снизить риски для украинских экспортеров после запуска новых европейских правил в 2027 году.

Несмотря на все более жесткие правила экспорта агропродукции в ЕС, Украина находит новые рынки для собственной продукции.