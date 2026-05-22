Україна готує агросектор до нових вимог ЄС

Кабінет Міністрів запровадив експериментальний механізм перевірки агропродукції, яку українські виробники постачають до країн Європейського Союзу, повідомляє Мінекономіки. Йдеться про підтвердження того, що продукція була вирощена на землях, де після 31 грудня 2020 року не відбувалося знеліснення або деградації лісів.

Відповідну постанову уряд ухвалив 20 травня. Новий підхід покликаний підготувати аграрний сектор до вимог Регламенту ЄС 2023/1115, який набуде чинності у 2027 році.

У Мінекономіки наголошують, що це рішення має допомогти українським виробникам зберегти доступ до європейського ринку та уникнути потенційних бар’єрів для експорту.

Як працюватиме новий механізм?

Ключовим елементом системи стане спеціальний геоінформаційний модуль у Державному аграрному реєстрі. Він дозволить відстежувати походження агропродукції – від конкретної земельної ділянки до її експорту в країни ЄС.

Механізм передбачає повністю цифрову процедуру. Аграрій подаватиме заявку через електронний кабінет у Державному аграрному реєстрі, після чого система формуватиме відповідний витяг про дотримання вимог європейського законодавства.

Перевірка відбуватиметься автоматично. Для цього використовуватиметься інтеграція із Державним земельним кадастром та реєстром прав власності через систему "Трембіта".

Чому це важливо для експорту?

Нові правила Євросоюзу стосуються боротьби зі знелісненням та контролю походження продукції, тому підтвердження відповідності стане важливою умовою для роботи на ринку ЄС.

Запровадження такого механізму має не лише спростити виконання майбутніх вимог, а й прискорити цифровізацію українського агросектору. Це також є частиною ширшого процесу виконання Україною зобов’язань за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

Фактично йдеться про створення системи, яка дозволить довести прозорість походження агропродукції та знизити ризики для українських експортерів після запуску нових європейських правил у 2027 році.

