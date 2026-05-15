Україна та Молдова розширюють аграрну співпрацю

13 травня 2026 року у Вінницькій області відбулася робоча зустріч представників Держпродспоживслужби України та Національного агентства з безпечності харчових продуктів Республіки Молдова. За інформацією Держпродспоживслужби, сторони обговорили питання торгівлі, ветеринарного контролю та розширення доступу української продукції на молдовський ринок.

Дивіться також Один із найбільших виробників цукру закрив експорт: ринок готується до дефіциту

У переговорах взяли участь голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук, представники українського ветеринарного відомства, а також делегація Молдови на чолі з генеральним директором агентства Раду Мустяце.

За результатами зустрічі сторони підписали п'ять міжнародних сертифікатів, які мають спростити торгівлю між країнами та відкрити нові напрями експорту для українського агросектору.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Яку продукцію Україна тепер зможе експортувати?

Після погодження нових документів українські компанії отримали можливість постачати до Молдови живих равликів та ікру равликів.

Також відкрито експорт м'ясної продукції, зокрема топлених тваринних жирів, шкварок, м'ясних екстрактів та інших продуктів переробки м'яса птиці.

Окрім цього, Україна та Молдова оновили ще три чинні сертифікати відповідно до нових вимог молдовської сторони. Йдеться про документи для експорту кормів рослинного походження, напівфабрикатів із м'яса птиці та свіжого м'яса птиці для споживання людьми.

У Держпродспоживслужбі говорять про нові перспективи

Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук наголосив, що між Україною та Молдовою традиційно існують тісні економічні зв'язки, однак окремі питання у сфері торгівлі потребували додаткового узгодження.

Ми не просто обговорили проблемні питання, а знайшли практичні рішення, які дозволять усунути бар'єри у торгівлі, гармонізувати вимоги та створити більш передбачувані умови для бізнесу,

– підкреслив Ткачук.

У межах зустрічі сторони також домовилися продовжити співпрацю у сферах ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів та міжнародної торгівлі. В українському відомстві очікують, що це допоможе розширити географію експорту та підтримати вітчизняних виробників.

Євросоюз наростив агроторгівлю, однак імпорт з України впав

Попри те, що Україна знаходить нові ринки збуту для своєї агропродукції, все ж, є й негативний момент – це втрата частини експортного ринку ЄС.

У 2025 році ЄС експортував аграрної продукції на 238,2 мільярда євро, а імпортував – на 213,5 мільярда євро.

Частка України в імпорті аграрної продукції до ЄС знизилася з 6,7% до 5% через завершення дії торговельних пільг.

Водночас частка України в імпорті аграрної продукції до ЄС скоротилася з 6,7% до 5%. У Євростаті пояснили це завершенням дії торговельних пільг, які раніше були запроваджені для української агропродукції.