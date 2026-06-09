Про це президент Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю The Guardian.

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На які країни зменшується вплив Росії?

За словами Зеленського, Кремль вже втратив свій вплив на незалежний Азербайджан. Також нещодавні парламентські вибори у Вірменії стали "великим успіхом" для незалежності країни.

До того ж, на думку Зеленського, Росія втратила вплив на Молдову.

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Звичайно, вони не хочуть втратити Україну, бо незалежна й вільна Україна – найбільша та політично найнебезпечніша країна для Росії,

– сказав український лідер.

Президент стверджує, що після вступу України до Євросоюзу російський диктатор Володимир Путін матиме внутрішні проблеми з різними народами. Зокрема на Кавказі, за словами Зеленського, люди почнуть "ставити питання" російській владі.

Володимир Зеленський також заявив, що в оточені глави Кремля сильно різняться погляди щодо війни в Україні.

За його словами, шансів на мир в Україні стане більше, якщо Захід не послабить санкції проти Росії, посилить боротьбу з тіньовим флотом Росії, а ЗСУ й надалі будуть сильними на полі бою.