Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю для The Guardian.

Дивіться також Путін змушений виправдовуватись: які наміри Кремля зіпсував лист Зеленського

За словами президента, мир в Україні стане реальнішим, якщо Захід не скасовуватиме санкції проти Росії, посилить боротьбу із російським тіньовим флотом, а Україна залишатиметься сильною на полі бою.

Також Зеленський в інтерв'ю згадав розмову з російським бізнесменом Романом Абрамовичем. Президент передав, що Україна з самого початку була готова до переговорів, не прагнула цієї війни й хоче якнайшвидше її завершити.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

У понеділок, 8 червня, Зеленський заявив журналістам, що в Анкориджі Росія та США обговорювали Україну без її участі, що, на його думку, було помилкою, особливо для США, оскільки Путін послабив їхню позицію. Також він висловив припущення, що Путін міг збрехати президенту Сполучених Штатів.

У будь-якому разі ми готові говорити, але ми не віддамо нашої території,

– наголосив глава держави.

Зауважимо, 8 червня Зеленський заявив, що Україна продовжить атакувати важливі російські об'єкти, аби ослабити економіку Кремля та зупинити цю воєнну машину. За словами президента, українські сили уже працюють над створенням різних ракет та безпілотників, аби бити по тилу ворога.

Зеленський додав, що Путін слухає Київ та його союзників лише під "тотальним тиском". Саме тому українські БпЛА б'ють по об'єктах ворожого ВПК поблизу великих міст, а не лише віддалених сіл.

Сили оборони атакуватимуть Росію допоки агресор не зупинить війну, а діспстрайки ставатимуть сильнішими щодня, наголосив Зеленський.