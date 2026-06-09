Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью The Guardian.

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На какие страны уменьшается влияние России?

По словам Зеленского, Кремль уже потерял свое влияние на независимый Азербайджан. Также недавние парламентские выборы в Армении стали "большим успехом" для независимости страны.

К тому же, по мнению Зеленского, Россия потеряла влияние на Молдову.

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Конечно, они не хотят потерять Украину, потому что независимая и свободная Украина – самая большая и политически опасная страна для России,

– сказал украинский лидер.

Президент утверждает, что после вступления Украины в Евросоюз российский диктатор Владимир Путин будет иметь внутренние проблемы с различными народами. В частности на Кавказе, по словам Зеленского, люди начнут "задавать вопросы" российской власти.

Владимир Зеленский также заявил, что в окружении главы Кремля сильно разнятся взгляды относительно войны в Украине.

По его словам, шансов на мир в Украине станет больше, если Запад не ослабит санкции против России, усилит борьбу с теневым флотом России, а ВСУ и в дальнейшем будут сильными на поле боя.