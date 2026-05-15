Украина и Молдова расширяют аграрное сотрудничество

13 мая 2026 года в Винницкой области состоялась рабочая встреча представителей Госпродпотребслужбы Украины и Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова. По информации Госпродпотребслужбы, стороны обсудили вопросы торговли, ветеринарного контроля и расширения доступа украинской продукции на молдавский рынок.

В переговорах приняли участие председатель Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук, представители украинского ветеринарного ведомства, а также делегация Молдовы во главе с генеральным директором агентства Раду Мустяце.

По результатам встречи стороны подписали пять международных сертификатов, которые должны упростить торговлю между странами и открыть новые направления экспорта для украинского агросектора.

Какую продукцию Украина теперь сможет экспортировать?

После согласования новых документов украинские компании получили возможность поставлять в Молдову живых улиток и икру улиток.

Также открыт экспорт мясной продукции, в частности топленых животных жиров, шкварок, мясных экстрактов и других продуктов переработки мяса птицы.

Кроме этого, Украина и Молдова обновили еще три действующие сертификаты в соответствии с новыми требованиями молдавской стороны. Речь идет о документах для экспорта кормов растительного происхождения, полуфабрикатов из мяса птицы и свежего мяса птицы для потребления людьми.

В Госпродпотребслужбе говорят о новых перспективах

Председатель Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук отметил, что между Украиной и Молдовой традиционно существуют тесные экономические связи, однако отдельные вопросы в сфере торговли требовали дополнительного согласования.

Мы не просто обсудили проблемные вопросы, а нашли практические решения, которые позволят устранить барьеры в торговле, гармонизировать требования и создать более предсказуемые условия для бизнеса,

– подчеркнул Ткачук.

В рамках встречи стороны также договорились продолжить сотрудничество в сферах ветеринарной медицины, безопасности пищевых продуктов и международной торговли. В украинском ведомстве ожидают, что это поможет расширить географию экспорта и поддержать отечественных производителей.

Евросоюз нарастил агроторговлю, однако импорт из Украины упал

Несмотря на то, что Украина находит новые рынки сбыта для своей агропродукции, все же, есть и негативный момент – это потеря части экспортного рынка ЕС.

В 2025 году ЕС экспортировал аграрной продукции на 238,2 миллиарда евро, а импортировал – на 213,5 миллиарда евро.

В то же время доля Украины в импорте аграрной продукции в ЕС сократилась с 6,7% до 5%. В Евростате объяснили это завершением действия торговых льгот, которые ранее были введены для украинской агропродукции.