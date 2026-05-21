Зростання врожаю змінює баланс ринку

Світовий ринок ячменю входить у сезон 2026/27 під впливом одразу кількох факторів, які формують неоднозначні очікування для трейдерів та аграріїв. За оцінками "УкрАгроКонсалт", ключовим викликом стане дисбаланс між більшими обсягами пропозиції та стриманим попитом.

Очікується, що світове виробництво ячменю збільшиться до 155 мільйонів тонн. Паралельно зростуть і початкові запаси – до 21,3 мільйона тонн, що посилює тиск на цінову динаміку нового сезону.

Аналітики вважають, що саме поєднання високої пропозиції та слабшого попиту стане визначальним фактором для ринку в найближчі місяці.

Великі імпортери можуть зменшити закупівлі

Додатковим ризиком для світової торгівлі є ймовірне скорочення імпорту з боку ключових покупців ячменю. Насамперед йдеться про Туреччину, Китай та Іран, які традиційно формують значну частку глобального попиту.

Менші закупівлі цих країн можуть змінити торгові потоки та посилити конкуренцію між експортерами. Водночас ситуація не виглядає однозначно негативною, адже частина провідних постачальників може зіткнутися зі скороченням виробництва.

Зокрема, у країнах Південної півкулі прогнозують менші врожаї, що здатне обмежити експортний потенціал та частково стримати падіння цін на світовому ринку.

Китай і погода можуть підтримати український ячмінь

Для України головним фактором у сезоні 2026/27 залишається китайський ринок. Саме активний попит з боку Китаю був одним із драйверів цін на початку минулого сезону.

Якщо китайські імпортери активізують закупівлі вже у липні, це може підтримати попит на український ячмінь нового врожаю та позитивно вплинути на цінову кон’юнктуру.

Окрему увагу ринок приділяє й можливому формуванню Ель-Ніньйо у 2026 році. Ризик посухи в Австралії здатен скоротити її експортні можливості, що потенційно посилить конкурентні позиції українського та загалом чорноморського ячменю на ринках Азії й Близького Сходу.

Цікаво! На ринку України ціни на ячмінь у травні 2026 року коливаються залежно від обсягу та призначення. Зернотрейдери пропонують за оптові партії від 9 400 до 9 600 гривень за тонну (на умовах самовивозу чи в портах). У роздрібних продавців або на маркетплейсах ціни становлять близько 11–13 гривень за кілограм.

ЄС різко збільшив експорт зерна: ячмінь показав рекордне зростання

Країни Європейського Союзу значно збільшили експорт зернових у новому маркетинговому році. Найбільше зростання продемонстрував ячмінь, постачання якого різко зросли.

Країни ЄС у 2025/26 маркетинговому році збільшили експорт зернових на 16% до 32,7 мільйона тонн.

Експорт ячменю зріс на 80%, тоді як кукурудза знизилася на 23% у порівнянні з попереднім роком.

Аналітики зазначають, що структура експорту змінюється під впливом глобальної кон'юнктури та попиту на окремі культури. При цьому загальні показники залишаються позитивними завдяки зростанню постачань ячменю та пшениці.