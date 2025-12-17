Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Mandiner.

Зачем Орбан обращался к Путину?

Виктор Орбан рассказал, что в письме к Путину он спросил, как именно Россия отреагирует, если ЕС примет решение направить замороженные российские средства на так называемый "репарационный заем" для Украины.

Впоследствии политик получил ответ от российского диктатора. В письме говорилось о том, что реакция России "будет сильной", однако позиция Венгрии по этому вопросу "будет принята во внимание".

Орбан также в очередной раз подчеркнул, что Венгрия выступает против использования замороженных российских активов, ведь считает такой шаг очередным этапом "эскалации".

На своей странице в соцсети Х венгерский премьер опубликовал сообщение, в котором он заявил, что ЕС "лишил Венгрию ее прав" и нарушил принцип "лояльного сотрудничества" при обсуждении санкций. Политик добавил, что больше не считает этот принцип обязательным для своей страны.

Какова сейчас ситуация с российскими активами?