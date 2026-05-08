Кто инициирует переговоры о замороженных активах России?

Министр финансов Нидерландов Элько Гейнен во вторник обсудил этот вопрос с коллегами по ЕС во время закрытой дискуссии в Брюсселе. Об этом сообщили шесть дипломатов и чиновников, которые присутствовали на заседании Совета министров экономики и финансов ЕС, пишет Politico.

По словам источников, Гаага перед заседанием министров контактировала с отдельными столицами ЕС, чтобы оценить, насколько другие государства поддерживают инициативу Гейнена.

Призывы министра якобы поддержали Эстония, Латвия, Литва и Финляндия. А вот другие страны якобы сохранили молчание, помня, насколько политически токсичной стала эта дискуссия в прошлом году, когда ЕС пытался привлечь активы России для поддержки Украины.

Мы тоже поддерживаем, но не стали высказываться публично. К этому вопросу вернутся в конце года,

– отметил один из европейских дипломатов.

Дело в том, что возвращение к дискуссии по использованию замороженных миллиардов Кремля может снова всколыхнуть европейские правительства.

Но ЕС обещает и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе против России, которая не проявляет намерений завершать войну. Тогда как государства стоят перед финансовыми трудностями, особенно на фоне войны в Иране.

Поэтому у ЕС есть два варианта:

брать общий долг для поддержки Украины;

или же вернуться к дискуссии о российских активах.

Нидерланды и страны Северной Европы склоняются именно ко второму варианту. Тем более, что Еврокомиссия так и не отказалась от первоначального предложения по использованию российских активов.

Однако официально Нидерланды не комментируют свое участие в дискуссии о средствах Кремля.

Европейский совет в прошлом декабре согласовал, что Союз обязался сохранять активы замороженными до момента получения Украиной репараций и оставляет за собой право использовать эти активы для полного погашения кредита в соответствии с законодательством ЕС и международного права. Наша позиция остается неизменной и соответствует этой договоренности,

– только заявил представитель правительства Нидерландов.

Почему ЕС не договорился об использовании средств Кремля?

В прошлом году Евросоюз после долгих споров о предоставлении Украине "репарационного кредита" из замороженных активов России отказался от этого решения.

Тогда против использования средств Кремля категорически против выступил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Он опасался, что именно его стране придется возвращать российские миллиарды, которые хранятся в Брюсселе, если Москва попытается вернуть эти деньги.

Также не поддержали "репарационный кредит" Болгария, Франция, Италия и Мальта. Между тем Европейский центральный банк предупреждал, что использование заблокированных средств Москвы может отпугнуть другие государства от ведения бизнеса в Европе.

В итоге после жесткого сопротивления Бельгии и других лидеры ЕС согласились на пакет помощи Украине в размере 90 миллиардов евро на два года. Об этом сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта.

Однако российские активы Евросоюз решил заморозить бессрочно, а Еврокомиссия так и не сняла предложение об их использовании, только отложила.

Важно, что российские активы остаются обездвиженными и что Украина получила финансовую гарантию безопасности на ближайшие годы. Спасибо за результат и единство. Вместе мы защищаем будущее нашего континента,

– прокомментировал тогда это решение ЕС президент Владимир Зеленский.

Это соглашение европейских лидеров позволило закрыть неотложные финансовые потребности Украины. Однако в Брюсселе хорошо осознают, что Киеву понадобится значительно больше средств, если Москва продолжит войну. Поэтому о замороженных активах Москвы вспоминают снова.

Заметьте! Экономист Сергей Фурса в комментарии для 24 Канала объяснил, что ЕС отказался от использования российских активов и пошел на кредит в 90 миллиардов из-за давления России, а с другой стороны – из-за давления Трампа. По его словам, Москва угрожала Бельгии и одновременно фактически подкупила Трампа, а тот, соответственно, начал активно давить на Европу.

Сколько денег нужно Украине?

По предварительным оценкам, бюджетный дефицит Украины в 2026 году должен был составить примерно 71 миллиарда евро, а в 2027-м – около 64 миллиардов. В то же время эти прогнозы рассчитаны с учетом сценария завершения войны уже в этом году, который сейчас выглядит маловероятным.

В дипломатических кругах ожидают новых финансовых расчетов от Международного валютного фонда. Обновленную оценку должны представить после завершения июньской миссии МВФ в Киев в рамках текущей кредитной программы для Украины.

Пока Европейская комиссия работает над согласованием с украинской стороной меморандума, который будет определять механизм использования кредита на 90 миллиардов евро в 2026 – 2027 годах.

Первый транш из нынешнего пакета помощи объемом 45 миллиардов евро планируют провести уже в июне. Это стало возможным после того, как Венгрия согласилась снять блокирование решения по кредиту.