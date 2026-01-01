Должна ли возвращать Украина 90 миллиардов евро от ЕС?

Как объясняет для 24 Канала экономист Сергей Фурса, для Украины эти 90 миллиардов евро являются грантовыми средствами, а потому возвращать их или тратить средства на их обслуживание не нужно.

Фурса добавляет, что относительно этого были некоторые манипуляции, якобы это долговая удавка, а это не так.

Сергей Фурса Инвестиционный банкир, экономист Почему европейцы пошли по этому сценарию, а не по более выгодному – репарационному кредиту? С одной стороны – из-за давления России, а с другой – из-за давления Трампа, что и было решающим.

Кроме того, говорит Фурса, Россия угрожала. Это преимущественно были угрозы в виде как юридических последствий для Бельгии, так и физическим уничтожением бельгийского руководства. Но с этим всем можно было бы работать.

Какие были шансы у Украины получить репарационный кредит?

Выделенные 90 миллиардов евро вполне поддерживают нужный уровень, в котором нуждается Украина. Впрочем, по мнению Фурсы, если бы к этому процессу не присоединился Трамп, то можно было бы ожидать не только на репарационный кредит, но и на большее финансирование.

Однако Россия фактически подкупила Трампа, а он, соответственно, начал активно давить на Европу через своих друзей. Здесь речь идет о премьер-министре Италии Джордже Мелони.

Если бы не позиция Мелони, то, я думаю, мы бы имели репарационный кредит. Таким образом, это очень плохая новость именно для Европейского Союза. Ведь для ЕС сейчас есть 2 врага. Это Россия и Дональд Трамп

– отмечает господин Сергей.

Именно они смогли повлиять на ЕС так, чтобы союз не был способен принять решение, которое было бы выгодно, в первую очередь, ему.

Для Украины же это нейтрально-положительный сценарий. У нас будут средства, а наша макрофинансовая стабильность обеспечена на следующие несколько лет, как и обеспечено финансирование вооружений. Впрочем, конечно, что могло быть и лучше,

– подытоживает экономист.

Как Европа отказалась от идеи репарационного кредита?