Чи повинна повертати Україна 90 мільярдів євро від ЄС?
Як пояснює для 24 Каналу економіст Сергій Фурса, для України ці 90 мільярдів євро є грантовими коштами, а тому повертати їх чи витрачати кошти на їх обслуговування не потрібно.
Фурса додає, що стосовно цього були деякі маніпуляції, нібито-то це борговий зашморг, а це не так.
Чому європейці пішли по цьому сценарію, а не по більш вигідному – репараційному кредиту? З одного боку – через тиск Росії, а з іншого – через тиск Трампа, що і був вирішальним.
Крім того, каже Фурса, Росія погрожувала. Це переважно були погрози у вигляді як юридичних наслідків для Бельгії, так і фізичним знищенням бельгійського керівництва. Але з цим усім можна було б працювати.
Які були шанси в України отримати репараційний кредит?
Виділені 90 мільярдів євро цілком підтримують потрібний рівень, якого потребує Україна. Втім на думку Фурси, якби до цього процесу не долучився Трамп, то можна було б очікувати не лише на репараційний кредит, але й на більше фінансування.
Однак Росія фактично підкупила Трампа, а він, відповідно, почав активно тиснути на Європу через своїх друзів. Тут йдеться про прем'єр-міністра Італії Джорджу Мелоні.
Якби не позиція Мелоні, то, я думаю, ми б мали репараційний кредит. Таким чином, це дуже погана новина саме для Європейського Союзу. Адже для ЄС зараз є 2 вороги. Це Росія та Дональд Трамп
– зауважує пан Сергій.
Саме вони спромоглися вплинути на ЄС так, щоб союз не був здатний прийняти рішення, яке б було вигідно, у першу чергу, йому.
Для України ж це нейтрально-позитивний сценарій. У нас будуть кошти, а наша макрофінансова стабільність забезпечена на наступні кілька років, як і забезпечене фінансування озброєнь. Втім, звичайно, що могло бути й краще,
– підсумовує економіст.
Як Європа відмовилася від ідеї репараційного кредиту?
Ще в середині грудня 2025 року план надання Україні репараційного кредиту на основі заморожених російських активів опинився під загрозою. Такі держави, як Бельгія, Італія, Болгарія, Мальта, Чехія, Угорщина та Словаччина, висловилися проти використання цих коштів, пропонуючи альтернативні шляхи.
Натомість Європейський Союз ухвалив пакет фінансової підтримки для України на 2026 – 2027 роки загальною сумою 90 мільярдів євро.
Початкові плани використати заморожені російські активи для фінансування позики так і не були узгоджені через політичні розбіжності серед країн ЄС. Натомість кошти будуть запозичені на міжнародних ринках під спільні гарантії бюджету Євросоюзу, а використання заморожених активів може піти на погашення кредиту в майбутньому.