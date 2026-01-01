Чи повинна повертати Україна 90 мільярдів євро від ЄС?

Як пояснює для 24 Каналу економіст Сергій Фурса, для України ці 90 мільярдів євро є грантовими коштами, а тому повертати їх чи витрачати кошти на їх обслуговування не потрібно.

Фурса додає, що стосовно цього були деякі маніпуляції, нібито-то це борговий зашморг, а це не так.

Сергій Фурса Інвестиційний банкір, економіст Чому європейці пішли по цьому сценарію, а не по більш вигідному – репараційному кредиту? З одного боку – через тиск Росії, а з іншого – через тиск Трампа, що і був вирішальним.

Крім того, каже Фурса, Росія погрожувала. Це переважно були погрози у вигляді як юридичних наслідків для Бельгії, так і фізичним знищенням бельгійського керівництва. Але з цим усім можна було б працювати.

Які були шанси в України отримати репараційний кредит?

Виділені 90 мільярдів євро цілком підтримують потрібний рівень, якого потребує Україна. Втім на думку Фурси, якби до цього процесу не долучився Трамп, то можна було б очікувати не лише на репараційний кредит, але й на більше фінансування.

Однак Росія фактично підкупила Трампа, а він, відповідно, почав активно тиснути на Європу через своїх друзів. Тут йдеться про прем'єр-міністра Італії Джорджу Мелоні.

Якби не позиція Мелоні, то, я думаю, ми б мали репараційний кредит. Таким чином, це дуже погана новина саме для Європейського Союзу. Адже для ЄС зараз є 2 вороги. Це Росія та Дональд Трамп

– зауважує пан Сергій.

Саме вони спромоглися вплинути на ЄС так, щоб союз не був здатний прийняти рішення, яке б було вигідно, у першу чергу, йому.

Для України ж це нейтрально-позитивний сценарій. У нас будуть кошти, а наша макрофінансова стабільність забезпечена на наступні кілька років, як і забезпечене фінансування озброєнь. Втім, звичайно, що могло бути й краще,

– підсумовує економіст.

Як Європа відмовилася від ідеї репараційного кредиту?