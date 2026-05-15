Що відбувається в Росії?

За збереження такої динаміки дефіцит бюджету Кремля продовжить стрімко поглиблюватися. Деталі розповіли в Службі зовнішньої розвідки України в п'ятницю, 15 травня.

Саме Федеральна податкова служба країни-агресорки нібито звернула увагу на різке збільшення операцій із "кредитування" іноземних компаній. У такий спосіб місцеві підприємства з від'ємним власним капіталом масово виводять кошти за кордон.

Схема працює через переказ грошей із російської юрисдикції під виглядом зворотного правочину. Після цього "борг" або просто списують, або ж закривають негрошовими способами.

За підрахунками податківців, частка таких сумнівних операцій уже сягнула 10% від загальної кількості угод. Фактично це означає виведення за кордон сотень мільярдів рублів, і масштаби процесу продовжують зростати, вважає розвідка.

Що стало причиною тенденції?

Головною причиною називають дедалі гірший стан державних фінансів. За перші чотири місяці року російський бюджет отримав 11,7 трильйона рублів доходів, тоді як витрати сягнули 17,6 трильйона.

Тож "дірка" у держскарбниці вже зросла до 5,9 трильйона рублів, або 2,5% ВВП країни. Ба більше, навіть збільшення доходів від нафтогазового сектору наразі не здатне компенсувати такі втрати.

Якщо така тенденція збережеться, то до кінця року дефіцит бюджету Кремля ризикує зрости до рекордних масштабів – близько 18 трильйонів рублів, або майже 200 мільярдів доларів.

Економісти підрахували: ця сума вчетверо перевищує реальні залишки фонду національного добробуту. За таких умов від фінансового краху Росію не врятує навіть повний розпродаж золотого запасу,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні в The Moscow Times також писали про бюджетний дефіцит, посилаючись на нові прогнози Мінекономрозвитку.

Євгеній Коган, інвестиційний банкір Зміцнення рубля та слабкість економіки призводять до зменшення податкових надходжень, що порушує цікаве питання: а де ж братимуть гроші? ⁠Все сильніше назрівають перспективи збільшення бюджетного дефіциту цього року та подальшого підвищення податків наступного року, найімовірніше, для бізнесу.

