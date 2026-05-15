Что происходит в России?

При сохранении такой динамики дефицит бюджета Кремля продолжит стремительно углубляться. Детали рассказали в Службе внешней разведки Украины в пятницу, 15 мая.

Именно Федеральная налоговая служба страны-агрессора якобы обратила внимание на резкое увеличение операций по "кредитованию" иностранных компаний. Таким образом местные предприятия с отрицательным собственным капиталом массово выводят средства за границу.

Схема работает через перевод денег из российской юрисдикции под видом обратной сделки. После этого "долг" или просто списывают, или закрывают неденежными способами.

По подсчетам налоговиков, доля таких сомнительных операций уже достигла 10% от общего количества сделок. Фактически это означает вывод за границу сотен миллиардов рублей, и масштабы процесса продолжают расти, считает разведка.

Что стало причиной тенденции?

Главной причиной называют все худшее состояние государственных финансов. За первые четыре месяца года российский бюджет получил 11,7 триллиона рублей доходов, тогда как расходы достигли 17,6 триллиона.

Поэтому "дыра" в госказне уже выросла до 5,9 триллиона рублей, или 2,5% ВВП страны. Более того, даже увеличение доходов от нефтегазового сектора пока не способно компенсировать такие потери.

Если такая тенденция сохранится, то до конца года дефицит бюджета Кремля рискует вырасти до рекордных масштабов – около 18 триллионов рублей, или почти 200 миллиардов долларов.

Экономисты подсчитали: эта сумма вчетверо превышает реальные остатки фонда национального благосостояния. При таких условиях от финансового краха Россию не спасет даже полная распродажа золотого запаса,

– говорится в сообщении.

Напомним, накануне в The Moscow Times также писали о бюджетном дефиците, ссылаясь на новые прогнозы Минэкономразвития.

Евгений Коган, инвестиционный банкир Из более крепкого рубля и слабой экономики следует меньший сбор налогов, что поднимает интересный вопрос: а где деньги брать будут? ⁠Все сильнее назревают перспективы расширения дефицита бюджета в этом году и дальнейшего повышения налогов в следующем, скорее всего, для бизнеса.

