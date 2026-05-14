Что происходит в России из-за дефицита бюджета?

По новой оценке Минэкономразвития, в этом году российский ВВП вырастет лишь на 0,4%, о чем пишет The Moscow Times.

Читайте также Денег нет, фармбизнес в России бьет тревогу: Путин урезает расходы на разработку лекарств

Согласно информации, это:

втрое ниже предыдущего прогноза (1,3%);

в 2,5 раза меньше экономического роста прошлого года (1%);

более чем в 10 раз ниже темпов, с которыми экономика росла в 2023 – 2024 годах.

Важно! Одновременно были снижены прогнозы по номинальному ВВП, курса доллара и объемов добычи нефти. В этом году они станут минимальными за последние 17 лет.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

С учетом новых условий, предельный уровень расходов федерального бюджета в следующем году (в соответствии с бюджетным правилом) должен составить около 43,1 триллиона рублей. Такую сумму назвал главный экономист ВТБ Родион Латыпов.

Это на 3 триллиона рублей меньше, чем заложено в бюджетный план на 2027 год, и на 1 триллион меньше, чем в этом году.

Похожие оценки приводит директор по инвестициям компании "Астра" Дмитрий Полевой: если не нарушать бюджетное правило, правительство сможет потратить в следующем году лишь 44,1 – 44,6 триллиона рублей. А это значит, что властям придется либо сократить расходы на 1,5 – 3 триллиона рублей, либо найти дополнительные доходы на такую же сумму.

Более крепкий рубль и слабая экономика означают меньшие налоговые поступления, что порождает интересный вопрос: где будут брать деньги? Все больше назревают перспективы расширения дефицита бюджета в этом году и дальнейшего повышения налогов в следующем, вероятнее всего – для бизнеса,

- отметил инвестиционный банкир Евгений Коган.

В тексте отмечают, что чиновники уже обсуждают "налог на сверхприбыли". Ожидается, что его придется уплатить золотодобывающим и металлургическим компаниям.

Однако любые дополнительные меры мобилизации доходов лишь усилят риски для экономики.

Заметьте! Прибыли компаний в 2026 году продолжают падать, запаса прочности у многих частных компаний уже нет, малый бизнес держится из последних сил, поэтому любые дополнительные сборы только ухудшат ситуацию.

Чтобы наполнить военный бюджет, который "поглощает" почти 40% всех средств федеральной казны, в прошлом году Минфин:

повысил налог на прибыль; ввел дифференцированную шкалу НДФЛ; планировал собрать более 3 триллионов рублей дополнительных поступлений.

Однако дефицит бюджета за 2025 год в пять раз превысил первоначальный план, из-за чего налоги пришлось повышать снова. С 2026 года НДС увеличили до 22%, а также стартовала налоговая реформа для малого бизнеса. Несмотря на это, к концу апреля "дыра" в федеральной казне достигла почти 6 триллионов рублей, вдвое превысив прошлогодний показатель на те же даты и в 1,5 раза - план на весь год.

Напомним, что российский вице-премьер Александр Новак уже комментировал сложившуюся ситуацию.

Здесь главная задача – приоритизация расходов, акцент на эффективных направлениях,

– говорил Новак.

Российские власти должны выбрать "приоритеты" среди статей расходов, ведь проблем в России много. Например, цены на нефть оказались низкими, а курс рубля – крепким. В то же время потребность в расходах выросла, в частности нужны деньги на "обеспечение обороны и безопасности".

Важно! За четыре месяца текущего года бюджетный дефицит России достиг 78,4 миллиарда долларов. Это 2,5% ВВП и почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Но на год Москва закладывала дефицит в размере 50,5 миллиардов долларов. Об этом сообщали в СВРУ.

Что еще стоит знать о дефиците бюджета в России?

Эксперт Сергей Фурса рассказал, что есть замедление по российского бюджета. Но не факт, что "этот минус" продолжится в течение года. В то же время, как отметил Фурса, ресурса для значительного роста у россиян тоже нет.

Эксперт отметил, что обвала ВВП в России тоже нет. Однако действительно есть снижение.

В то же время война в Иране помогла Кремлю заработать. Об этом напомнил эксперт Александр Савченко в комментарии для 24 Канала. По подсчетам Савченко, если война в Иране продолжится, а высокие цены на нефть будут сохраняться, то до конца года Путин может получить значительную сумму. Это примерно 40 – 45 миллиардов долларов в бюджет.