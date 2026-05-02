Что происходит в России и что с экономическим состоянием страны?

Что она означала и что на самом деле происходит в стране-агрессоре, рассказал инвестиционный банкир Серий Фурса для 24 Канала.

Сергей Фурса Инвестиционный банкир Смотрите, к этой фразе очень много внимания, хотя на самом деле ничего особенного она не сказала. Собственно, как вы можете финансировать экономику? Экономика всегда финансируется за счет инвестиций, роста и так далее.

Он объяснил, что источники инвестиций:

это либо сбережения;

или внешнее заимствование внешних инвесторов.

Из-за западных санкций уже много лет никаких новых внешних инвесторов нет. Таким образом, остается банковская система и кредиты банков, то есть использование сбережений.

Люди приносят сбережения во всем мире в банки, банки кредитуют экономику, так движется вперед все,

– объяснил Фурса.

Он предоставил объяснение: руководительница Центробанка имела в виду, что банковская система является основным драйвером роста экономики.

Также он уточнил, что Россия не имеет обвала ВВП. Однако есть снижение. Но стагнация российской экономики уже происходит более года. И это является следствием всего, что произошло в стране, в частности высокой учетной ставки.

В прошлом году россияне весь год боролись с инфляцией, подняли учетную ставку очень на высокий уровень. Это повлияло на экономическую активность везде по всей России. Деньги стали очень дорогими. А бизнес не мог брать кредиты, потому что "кредиты были дорогие".

Таким образом они побороли, инфляцию надо отдать им должное,

– подытожил Сергей Фурса.

Но пришли к замедлению экономического роста. И сейчас хотят постепенно "раскрутить это обратно".

Обратите внимание! В то же время никакого обвала пока не происходит.

Эксперт отметил, что санкции "не очень полезны" для любой экономики. Также в России происходит ограничение интернета, что также влияет на экономическую активность.

Особенно в таких городах, как Москва или Питер, где большая современная цифровая экономика. Поэтому есть много – много совокупных факторов, в том числе то, что не работает сейчас, финансирование через бюджет,

– рассказал банкир.

Также он подчеркнул, что если речь идет о завершении войны, то следует смотреть не на ВВП. В таком случае следует смотреть на бюджет.

Вот там смерть Кащеева,

– уточнил Фурса.

Сейчас там есть замедление. То есть это "минус", который не факт, что продолжится в течение всего года. Но ресурса для значительного роста у россиян тоже нет. Сейчас происходит стагнация. Но они сознательно "притрусили" экономики, чтобы побороть инфляцию.

О чем говорила Набиуллина?

Российские сбережения стали практически единственным источником финансирования экономики. Из-за санкций западные рынки капитала для российских компаний закрылись.

Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Об этом писали в "The Moscow Times".

До 2022 года российским заемщикам и компаниям были доступны сбережения граждан Европы и США. Инфляция в этих странах была низкой, процентные ставки – низкими, поэтому компании России могли привлекать эти сбережения по достаточно низким ставкам.

Если максимально упростить, наш экспортный сектор, который брал эти кредиты за рубежом, мог кредитоваться за счет граждан Европы и США, чтобы увеличивать производство товаров, которые поставлял туда на экспорт,

– пояснила Набиуллина.

Обратите внимание! Сейчас мировые сбережения россиян недоступны.

Что еще известно о состоянии экономики России?

В марте текущего года президент России Владимир Путин признал проблемы в экономике страны. Путин заявил, что правительству нужно вернуть страну "на траекторию устойчивого экономического роста". Также лидер страны-агрессора хочет не допустить "разгона инфляции" или "дестабилизации рынка труда".

Финансовый директор российского Сбербанка Тарас Скворцов назвал ситуацию в экономике непростой. Он считает, что этому способствовала в частности политика Центробанка.

В частности российский Сбербанк снизил свой экономический прогноз на 2026 год. Рост ВВП уменьшили с 1 – 1,5% до 0,5 – 1%. В то же время уровень инфляции в России повысили с 5 – 6% до 6 – 6,5%.