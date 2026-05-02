Що відбувається у Росії та що з економічним станом країни?

Що вона означала та що насправді відбувається у країні-агресорці, розповів інвестиційний банкір Серій Фурса для 24 Каналу.

Сергій Фурса Інвестиційний банкір Дивіться, до цієї фрази дуже багато уваги, хоча насправді нічого особливого вона не сказала. Власне, як ви можете фінансувати економіку? Економіка завжди фінансується за рахунок інвестицій, зростання і так далі.

Він пояснив, що джерела інвестицій:

це або збереження;

або зовнішнє запозичення зовнішніх інвесторів.

Через західні санкції вже багато років ніяких нових зовнішніх інвесторів немає. Таким чином, лишається банківська система і кредити банків, тобто використання заощаджень.

Люди приносять заощадження в усьому світу в банки, банки кредитують економіку, так рухається вперед все,

– пояснив Фурса.

Він надав пояснення: очільниця Центробанку мала на увазі, що банківська система є основним драйвером зростання економіки.

Також він уточнив, що Росія не має обвалу ВВП. Однак є зниження. Але стагнація російської економіки вже відбувається понад рік. І це є наслідком всього, що відбулося в країні, зокрема високої облікової ставки.

Торік росіяни весь рік боролися з інфляцією, підняли облікову ставку дуже на високий рівень. Це вплинуло на економічну активність скрізь по всій Росії. Гроші стали дуже дорогими. А бізнес не міг брати кредити, бо "кредити були дорогі".

Таким чином вони побороли, інфляцію треба віддати їм належне,

– підсумував Сергій Фурса.

Але прийшли до сповільнення економічного зростання. І наразі хочуть поступово "розкрутити це назад".

Зверніть увагу! Водночас жодного обвалу наразі не відбувається.

Експерт наголосив, що санкції "не дуже корисні" для будь-якої економіки. Також у Росії відбувається обмеження інтернету, що також впливає на економічну активність.

Особливо в таких містах, як Москва чи Пітер, де велика сучасна цифрова економіка. Тому є багато – багато сукупних факторів, в тому числі те, що не працює зараз, фінансування через бюджет,

– розказав банкір.

Також він підкреслив, що якщо йдеться про завершення війни, то слід дивитися не на ВВП. У такому випадку слід дивитися на бюджет.

От там смерть Кащеєва,

– уточнив Фурса.

Наразі там є сповільнення. Тобто це "мінус", який не факт, що продовжиться протягом всього року. Але ресурсу для значного зростання у росіян теж немає. Наразі відбувається стагнація. Але вони свідомо "притрушили" економіки, щоб побороти інфляцію.

Про що казала Набіулліна?

Російські заощадження стали практично єдиним джерелом фінансування економіки. Через санкції західні ринки капіталу для російських компаній закрилися.

Про це заявила голова Центробанку Ельвіра Набіулліна. Про це писали у "The Moscow Times".

До 2022 року російським позичальникам та компаніям були доступні заощадження громадян Європи та США. Інфляція в цих країнах була низькою, процентні ставки – низькими, тому компанії Росії могли залучати ці заощадження за достатньо низькими ставками.

Якщо максимально спростити, наш експортний сектор, який брав ці кредити за кордоном, міг кредитуватися коштом громадян Європи та США, щоб збільшувати виробництво товарів, які постачав туди на експорт,

– пояснила Набіулліна.

Зверніть увагу! Зараз світові заощадження росіян недоступні.

Що ще відомо про стан економіки Росії?

У березні поточного року президент Росії Володимир Путін визнав проблеми в економіці країни. Путін заявив, що уряду потрібно повернути країну "на траєкторію сталого економічного зростання". Також лідер країни-агресорки хоче не допустити "розгону інфляції" чи "дестабілізації ринку праці".

Фінансовий директор російського Сбербанку Тарас Скворцов назвав ситуації в економіці непростою. Він вважає, що цьому сприяла зокрема політика Центробанку.

Зокрема російський Сбербанк знизив свій економічний прогноз на 2026 рік. Зростання ВВП зменшили з 1 – 1,5% до 0,5 – 1%. Водночас рівень інфляції у Росії підвищили з 5 – 6% до 6 – 6,5%.