Що з економікою Росії?

Про те, як влада Кремля коментує спад економічних процесів, пише The Moscow Times.

Прессекретар Росії Дмитро Пєсков повідомив, що теперішній спад в економіці передбачуваний та пов'язаний із забезпеченням "стабільності".

Це очікуваний процес. Очікуваний процес охолодження економіки мав місце, але має свої результати. Все це – з метою забезпечення макроекономічної стабільності, але певне, скажімо так, падіння може бути, і воно є,

– розповів Пєсков.

За словами посадовця, уряд країни й президент Путін уже розробляють рішення, які змінили б негативні тенденції на зростання в економіці.

Статистика Мінекономрозвитку Кремля показує зниження показника ВВП на 0,3% у першому кварталі 2026 року. Так, валовий внутрішній продукт демонструє зниження вперше від січня-березня 2023 року. Тоді показник впав на 0,8%.

Підводять економіку Росії також обсяги будівництва (-10%), вантажообіг транспорту (-3,4%), несировинні галузі промисловості (-0,7%).

Все ж російський уряд сподівається на підвищення ВВП у 2026 році на 1,3%. Показник майже відповідає торішнім прогнозам, коли зі зростанням економіки в 1% було сповільнення в 5 разів.

Що відомо про заробітки Росії від продажу нафти?

Після початку війни в Ірані та обмеження Ормузької протоки, зростає попит на російську нафту. Деякі країни вимушено купують ресурс у Москви, аби уникнути дефіциту.

Водночас як зазначає Олександр Савченко, економіст, банкір, ректор Міжнародного інституту бізнесу, сподівання Путіна на "бенкет під час чуми" не реалізуються. Про це пише FREEДОМ.

У коментарі для видання економіст розповів, що контрактні ціни, за якими Китай купує російську нафту невідомі. Але вони тону не перевищують 100 доларів за барель. Спотові ціни теж мають бути за знижкою. Тобто Росія не може повноцінно скористатися тим, що нібито мало полегшити економічну ситуацію.

Удари ЗСУ по нафтовій інфраструктурі РФ створюють не просто ефект тиску, а формують чітке розуміння: Росія – ненадійний партнер,

– наголошує Олександр Савченко.

Іншими словами це означає, що угода про експорт нафти через певний порт уже підписана, але судно не виходить через атаку. Тоді діють додаткові знижки. І так доходи 2026 року стають ще нижчими від 2025 року.

Путін має розуміти, що ЗСУ продовжуватимуть діяти системно і бити по нафтовій інфраструктурі. І вся його бравада, включно з тимчасовим перемир’ям до 9 травня, виглядає як спроба виграти час. Замість цього він має домагатися постійного припинення вогню на нормальних умовах,

– підсумував економіст.

Що ще відомо про економіку Росії?

Напередодні провідний банк Кремля – Сбербанк знизив прогноз зростання ВВП. Також у Росії підвищили рівень зростання інфляції до 6 – 6,5%.

Фіндиректор Сбербанку зокрема зазначив, що найбільш негативна динаміка у галузі видобутку корисних копалин та в обробній промисловості. Зокрема у першому кварталі скоротилися обороти бізнесу вперше з 2022 року.

У коментарі для 24 Каналу Олег Гетман розповів, що в Росії є проблеми з індексацією, а також шалені позики на внутрішньому ринку держави. За словами економіста, у Кремля зараз лише одне питання – як погасити дефіцит і де брати кошти.