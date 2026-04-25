Які санкції запровадив ЄС?

Санкції проти цих російських заводів набудуть чинності з 1 січня 2027 року, пише Reuters.

Газовий конденсат – це побічний продукт скрапленого природного газу. Росія виробляє його на двох своїх СПГ-проєктах:

"Ямал СПГ";

та "Арктик СПГ-2".

Газовий конденсат використовують як сировину для виробництва нафтохімії та моторного пального.

До цього часу Росія продовжувала постачання цього продукту до Європи, заробляючи на ньому мільярди євро. Наприклад, у 2024 році "Ямал СПГ" в Арктиці експортував 1,12 мільйона тонн газового конденсату до Роттердама.

Минулого року постачання газового конденсату до Нідерландів зросли ще на 7,4% – до 1,2 мільйона тонн.

Тепер нові санкції ЄС закриють цей канал доходів для Кремля.

ЄС посилює санкційний тиск на Росію через війну в Україні на тлі призупинення мирних переговорів за посередництва США, оскільки Вашингтон зосередив увагу на війні з Іраном,

– наголошує видання.

Зауважте! Раніше ЄС не включав газовий конденсат до санкцій. У Брюсселі пояснювали, що це необхідно для стабільності постачань скрапленого природного газу.

Як ЄС скорочує залежність від енергоносіїв Росії?

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році ЄС поступово скорочує свою залежність від енергоресурсів Росії, тим самим обмежуючи доходи Кремля.

Євросоюз заборонив імпорт російської нафти у грудні 2022 року, а згодом запровадив цінову "стелю" на російську нафту, що транспортується морем.

Загалом європейські країни майже повністю відмовилися:

від російського вугілля;

від сирої нафти;

від нафтопродуктів Москви.

Тоді як ще у 2021 році ЄС імпортував із Росії 43% пального та 25% сирої нафти.

Окрім того, блок хоче повністю відмовитися від російського газу до кінця 2027 року. Вже від сьогодні, 23 квітня, Євросоюз заборонив закупівлю російського СПГ за короткостроковими контрактами, пише Bloomberg.

Далі регламент REPowerEU відмови від російського газу передбачає:

З 17 червня 2026 року – заборону на постачання трубопровідного газу за довгостроковими контрактами;

З 1 січня 2027 року – на імпорт СПГ за довгостроковими контрактами;

З 30 вересня 2027 року – на постачання трубопровідного газу за довгостроковими контрактами.

Важливо! Держави зможуть продовжити імпорт з Росії до 31 жовтня 2027 року, якщо їхні газові сховища будуть заповнені нижче норми.

Які ще санкції запровадив ЄС і як реагує Росія?

20-й пакет санкцій ЄС передбачає розширення обмежень у сфері транспортування російських нафти та газу, а також санкції проти компаній, що займаються видобутком і переробкою нафти. Зокрема, під обмеження потрапили 7 російських НПЗ.

Крім того, пакет містить низку додаткових заборон. Йдеться про обмеження на надання технічних і фінансових послуг для криголамів та танкерів зі зрідженим природним газом під російським прапором, заборону на продаж танкерів російським структурам тощо.

Окремо ЄС розширив санкційний список, включивши до нього ще 46 суден так званого "тіньового флоту" Росії, який використовується для обходу обмежень.

У Москві вже відреагували на нові санкції, заявивши, що вони нібито матимуть негативні наслідки не лише для Росії, а й для країн, що розвиваються, а також для самого Євросоюзу. Водночас у Кремлі пригрозили жорсткою відповіддю на запроваджені санкції.