Какие санкции ввел ЕС?

Санкции против этих российских заводов вступят в силу с 1 января 2027 года, пишет Reuters.

Газовый конденсат – это побочный продукт сжиженного природного газа. Россия производит его на двух своих СПГ-проектах:

"Ямал СПГ";

и "Арктик СПГ-2".

Газовый конденсат используют как сырье для производства нефтехимии и моторного топлива.

К этому времени Россия продолжала поставки этого продукта в Европу, зарабатывая на нем миллиарды евро. Например, в 2024 году "Ямал СПГ" в Арктике экспортировал 1,12 миллиона тонн газового конденсата в Роттердам.

В прошлом году поставки газового конденсата в Нидерланды выросли еще на 7,4% – до 1,2 миллиона тонн.

Теперь новые санкции ЕС закроют этот канал доходов для Кремля.

ЕС усиливает санкционное давление на Россию из-за войны в Украине на фоне приостановления мирных переговоров при посредничестве США, поскольку Вашингтон сосредоточил внимание на войне с Ираном,

– отмечает издание.

Заметьте! Ранее ЕС не включал газовый конденсат в санкции. В Брюсселе объясняли, что это необходимо для стабильности поставок сжиженного природного газа.

Как ЕС сокращает зависимость от энергоносителей России?

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году ЕС постепенно сокращает свою зависимость от энергоресурсов России, тем самым ограничивая доходы Кремля.

Евросоюз запретил импорт российской нефти в декабре 2022 года, а затем ввел ценовой "потолок" на российскую нефть, транспортируемую морем.

В целом европейские страны почти полностью отказались:

от российского угля;

от сырой нефти;

от нефтепродуктов Москвы.

Тогда как еще в 2021 году ЕС импортировал из России 43% топлива и 25% сырой нефти.

Кроме того, блок хочет полностью отказаться от российского газа до конца 2027 года. Уже сегодня, 23 апреля, Евросоюз запретил закупку российского СПГ по краткосрочным контрактам, пишет Bloomberg.

Далее регламент REPowerEU отказа от российского газа предусматривает:

С 17 июня 2026 года – запрет на поставки трубопроводного газа по долгосрочным контрактам;

С 1 января 2027 года – на импорт СПГ по долгосрочным контрактам;

С 30 сентября 2027 года – на поставку трубопроводного газа по долгосрочным контрактам.

Важно! Государства смогут продлить импорт из России до 31 октября 2027 года, если их газовые хранилища будут заполнены ниже нормы.

Какие еще санкции ввел ЕС и как реагирует Россия?

20-й пакет санкций ЕС предусматривает расширение ограничений в сфере транспортировки российских нефти и газа, а также санкции против компаний, занимающихся добычей и переработкой нефти. В частности, под ограничения попали 7 российских НПЗ.

Кроме того, пакет содержит ряд дополнительных запретов. Речь идет об ограничении на предоставление технических и финансовых услуг для ледоколов и танкеров со сжиженным природным газом под российским флагом, запрет на продажу танкеров российским структурам и тому подобное.

Отдельно ЕС расширил санкционный список, включив в него еще 46 судов так называемого "теневого флота" России, который используется для обхода ограничений.

В Москве уже отреагировали на новые санкции, заявив, что они якобы будут иметь негативные последствия не только для России, но и для стран, развивающихся, а также для самого Евросоюза. В то же время в Кремле пригрозили жестким ответом на введенные санкции.