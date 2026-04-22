Что включает в себя 20-й пакет санкций против России?
Отмечается, что Венгрия и Словакия больше не будут блокировать пакет после ремонта нефтепровода "Дружба", о чем пишет Reuters.
В частности полный запрет морских услуг для российской нефти и нефтепродуктов согласован, но решение о его внедрении отложено до согласования с G7.
Обратите внимание! Полный запрет предоставления морских услуг в Европейском Союзе российским судам, перевозящих нефть и нефтепродукты, не вошел в 20-й пакет санкций против России, как предварительно планировалось. Об этом сообщили в "Европейской правде".
Также в Reuters сообщили о таких пунктах:
- Запрет на предоставление услуг (технических, финансовых или брокерских) для ледоколов и LNG-танкеров под российским флагом состоится с 25 апреля 2026 года.
- Запрет на услуги для иностранных ледоколов и LNG-танкеров, работающих в России – с 1 января 2027 года.
- Запрет на предоставление услуг LNG-терминалов прямо или косвенно российским структурам, которые более чем на 50% контролируются гражданами России или российскими компаниями.
Также пакет запрещает транзакции с индонезийским нефтяным портом Каримун и двумя российскими портами – Мурманск и Туапсе. Кроме того, добавили 46 судов в "теневой флот" России.
Отмечен еще запрет на прямую и косвенную продажу танкеров российским структурам. А все продажи должны содержать условие о запрете перепродажи России или использования в стране-агрессоре.
Более того, было добавлено 120 физических и юридических лиц в санкционный список. А еще – 56 позиций, связанных с российским военно-промышленным комплексом, из них 17 – в третьих странах (Китай, ОАЭ, Беларусь, Центральная Азия). А 36 позиций касаются энергетики России и "теневого флота".
Под ограничения также попали 7 российских НПЗ:
- Туапсинский;
- Комсомольский;
- Ангарский;
- Ачинский;
- Рязанский;
- Афипский;
- завод "Лукойл"" в Усинске.
Кроме того, санкции охватили два нефтедобывающих предприятия: "Башнефть" и "Славнефть", а еще Компании в ОАЭ, связанные с "теневым флотом", а также дочерние структуры "Роснефти" и "Газпрома".
Запрет касается транзакций с еще 20 российскими банками и финансовыми учреждениями третьих стран, которые помогают обходить санкции (в Кыргызстане, Лаосе, Азербайджане и Армении).
Кыргызстан стал первой страной, против которой применен инструмент ЕС против обхода санкций. Вводится запрет экспорта из ЕС в Кыргызстан металлорежущих станков и коммуникационного оборудования (модемы, роутеры и т.д.).
Интересно! Среди новых ограничений: ЕС сможет запрещать бизнес с любой компанией или лицом вне ЕС, которая пытается выполнять российские судебные требования (кроме гуманитарных случаев).
