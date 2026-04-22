Что известно о решении Словакии по санкциям против России?

О том, при каком условии страна согласует ограничения для Москвы, говорится в заявлении главы МИД Словакии для Reuters, пишут Новости.LIVE.

Смотрите также Первый транш кредита от ЕС: стали известны сроки получения средств

Страна готова поддержать 20-й пакет санкций против России только тогда, когда транзит российской нефти через "Дружбу" полностью восстановят. В частности Юрай Бланар, министр иностранных дел Словакии, назвал прекращение поставок не следствием российских атак, а "политическим решением Зеленского".

Важно! Россия атаковала "Дружбу" 27 января 2026 года.

Зато чиновник отметил, что Словакия не будет блокировать финансирование Украины на 90 миллиардов. Министр пояснил, что его страна одобрила предоставление денег еще в декабре 2025 года, поэтому сейчас для Словакии этот вопрос "закрыт".

То есть вопрос кредита на 90 миллиардов евро сейчас зависит только от Венгрии, премьер-министр которой блокирует финансирование от 20 февраля 2026 года.

Что известно о ремонте нефтепровода "Дружба"?

Накануне стало известно, что "Укртранснафта" завершила восстановительные работы на украинском участке трубопровода. Об этом компания сообщила MOL (нефтегазовая компания Венгрии).

Поэтому становится возможным возобновление поставок через нефтепровод и соответственно разблокирование кредита для Украины.

Поводов для блокировки быть не может. Евросоюз просил Украину отремонтировать нефтепровод "Дружба", который россияне разбили. Мы отремонтировали,

– отметил Владимир Зеленский.

В своем обращении президент также рассказал, что кредит на 90 миллиардов важно разблокировать. В частности эти средства, как поддержку Украины, утвердили ранее и сейчас нет причин для их блокировки.

Заметьте! Нефтепровод "Дружба" является одним из крупнейших и самых мощных в мире. За сутки через систему трубопровода можно пропускать до 2 миллионов баррелей.

К слову, ранее новоизбранный министр Венгрии Петер Мадьяр заявлял, что Венгрия согласна снять вето на кредит в 90 миллиардов долларов для Украины, если возобновятся поставки нефти через "Дружбу".

Что еще нужно знать о кредите на 90 миллиардов евро для Украины?