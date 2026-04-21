Когда в ЕС утвердят новый порядок по кредиту для Украины?

О том, сможет ли Украина получить финансирование ЕС, пишет DW.

Как сообщает издание, уже 22 апреля, в среду, на заседании комитета постоянных представителей стран ЕС, должны рассмотреть вопрос кредита на 90 миллиардов. Так, планируют согласовать последний технический момент. Он фактически приблизит Украину к получению денег. Для этого нужно, чтобы представители ЕС приняли поправки в многолетний бюджет Союза.

Пункт обсуждения добавили в повестку дня. Это означает, что страны ЕС предварительно договорились о таких действиях. Если во время заседания страны Евросоюза поддержат кредит для Украины на 90 миллиардов, они подпишут соответствующий документ. Далее – прямой путь к окончательному принятию и передаче средств.

Что известно о позиции Венгрии относительно 90 миллиардов для Украины?

Как пишет Суспільне, ссылаясь на комментарий одного из дипломатов ЕС, в Союзе видят "новую позицию Орбана".

В то же время другой дипломат ЕС отметил, что Украине нужно работать над реформами.

Украине нужно поддерживать темп реформ и сохранять динамику, поскольку по понятным причинам, произошло замедление темпов, особенно по законодательным реформам, а Верховная Рада стала менее продуктивной в плане принятия законодательства,

– пояснил представитель ЕС.

В частности известно, что новоизбранный премьер-министр Венгрии поддерживал предоставление Украине финансирования. Хотя впоследствии отмечал, что для этого нужно запустить "Дружбу".

По другим источникам, как сообщает Bloomberg, Украина надеется на возобновление поставок через "Дружбу" 21 апреля, во вторник. Именно на этот день запланированы технические испытания трубопровода.

Поэтому, если нефтепровод "Дружба" заработает, Украина может надеяться на быстрое получение кредита в 90 миллиардов евро. Так, Венгрия снимет вето на финансирование, которое продолжалось с конца февраля 2026 года.

