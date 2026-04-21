Коли в ЄС затвердять новий порядок щодо кредиту для України?

Про те, чи зможе Україна отримати фінансування ЄС, пише DW.

Дивіться також Пенсію за інвалідністю не нададуть: чому українцям відмовляють у виплатах

Як повідомляє видання, уже 22 квітня, у середу, на засіданні комітету постійних представників країн ЄС, мають розглянути питання кредиту на 90 мільярдів. Так, планують узгодити останній технічний момент. Він фактично наблизить Україну до отримання грошей. Для цього потрібно, щоб представники ЄС ухвалили поправки до багаторічного бюджету Союзу.

Пункт обговорення додали до порядку денного. Це означає, що країни ЄС попередньо домовились про такі дії. Якщо під час засідання країни Євросоюзу підтримають кредит для України на 90 мільярдів, вони підпишуть відповідний документ. Далі – прямий шлях до остаточного ухвалення та передачі коштів.

Що відомо про позицію Угорщини щодо 90 мільярдів для України?

Як пише Суспільне, посилаючись на коментар одного з дипломатів ЄС, у Союзі бачать "нову позицію Орбана".

Водночас інший дипломат ЄС зазначив, що Україні потрібно працювати над реформами.

Україні потрібно підтримувати темп реформ та зберігати динаміку, оскільки зі зрозумілих причин, відбулося уповільнення темпів, особливо щодо законодавчих реформ, а Верховна Рада стала менш продуктивною в плані ухвалення законодавства,

– пояснив представник ЄС.

Зокрема відомо, що новообраний прем'єр-міністр Угорщини підтримував надання Україні фінансування. Хоча згодом зазначав, що для цього потрібно запустити "Дружбу".

За іншими джерелами, як повідомляє Bloomberg, Україна сподівається на відновлення поставок через "Дружбу" 21 квітня, у вівторок. Саме на цей день заплановані технічні випробування трубопроводу.

Тож, якщо нафтопровід "Дружба" запрацює, Україна може сподіватися на швидке отримання кредиту в 90 мільярдів євро. Так, Угорщина зніме вето на фінансування, яке тривало від кінця лютого 2026 року.

Що ще потрібно знати про кредит у 90 мільярдів для України?